لا معنى سياسيا لاشتباكات البقاع

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افادت مصادر مطلعة ان الاشتباكات التي حصلت بين المجموعات المسلحة السورية وبعض عشائر البقاع اللبناني ليس لها اي معنى سياسي او تداعيات سياسية حقيقية.وبحسب المصادر فإن ما حصل كان مرتبطاً بالحراك السوري الداخلي وان كان متصلاً باللبنانيين الذين يعيشون في الداخل السوري، وهذا يعني ان الامور لن تتوسع.وتعتقد المصادر ان عدم تدخل "حزب الله" عسكريا، ولعبه ادوار بعيدة عن الاعلام لتهدئة الامور دليل على المسار السياسي الحالي الذي قد يكون جزءا من ترددات الحدث السوري والتي ستخف مع مرور الوقت.