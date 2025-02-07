المكاري كرم ممثل رئيس الجمهورية لدى المنظمة العالمية الفرنكوفونية

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كرم وزير الاعلام زياد المكاري الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة العالمية الفرنكوفونية جرجورة حردان، لمساهمته في تعزيز الفرنكوفونية في لبنان، في حضور ممثل المنظمة في لبنان و الشرق الأوسط لوفان اميرجانيان، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا ومستشارة المكاري لشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف.وقال حردان:"حرارة استقبالكم تملؤني بسعادة خاصة، وتكشف عن كرمكم واعترافكم بالجميل تجاه أولئك الذين حالفهم الحظ للعمل معكم. شكراً من أعماق القلب لكم و لفريقكم لا سيّما لمستشارتكم في الفرنكوفونيّة اليسار ندّاف جعجع".تابع:"أشارك هذه اللحظة من الامتنان مع صديقنا المشترك لوفان اميرجانيان. أسمعكم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، ومن خلاله، مع جميع هيئات المنظمة، أشاركها مع كبار المسؤولين في الدولة وموظفي الوزارات المختلفة الذين سهلوا عليّ مهمة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. أشاركها مع زوجتي وابنتي، ومع عائلتي الكبيرة، ومن بينهم هنا ابنَا أخي، سيمون ورولاند ، ومع سكان قريتي الذين دعموني وشجعوني دائمًا، كما أشاركها مع عائلتنا، عائلة جامعة القديس يوسف في بيروت، التي أدين لها بكل مسيرتي الأكاديمية والفرنكوفونية، وأشاركها أيضًا مع مختلف دوائري من الأصدقاء الذين رافقوني في مختلف المراحل".وختم:"أخيرًا أشارك معكم جميعًا نفحة الأمل التي يعيشها اللبنانيون منذ انتخاب رئيسنا الجديد للجمهورية، وانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تعزيز السلام المستعاد وبناء مستقبل يليق بلبنان واللبنانيين".(الوكالة الوطنية)