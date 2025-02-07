البيطار يستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ

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استأنف المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته اليوم في القضية، فاستجوب اثنين من المدعى عليهم بحضور وكلاء الدفاع عنهما.ولم يتخذ المحقق العدلي أي قرار بحقهما وتريّث إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، فيما قدّم مدعى عليه آخر مذكرة دفوع شكلية، وأرجئ استجوابه إلى حين البتّ بهذه الدفوع، كما تقدم مدعى عليهما اثنان بمعذرة لكون أحدهما في المستشفى والثاني خارج لبنان، فأرجئ استجوابهما إلى موعد لاحق.ولم يحضر مدير شركة "سفارو" التي اشترت نترات الأمونيوم وهو تبلّغ موعد الجلسة لصقاًُ، ومن المقرر أن يتخذ البيطار قراراً بشأنه في وقت لاحق.وحدد المحقق العدلي جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، مخصصة لاستجواب أربعة مدعى عليهم من موظفين وضبّاط حاليين وسابقين في الجمارك. (الوكالة الوطنية)