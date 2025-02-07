Advertisement

لبنان

البيطار يستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ

Lebanon 24
07-02-2025 | 07:32
A-
A+

Doc-P-1317124-638745357250762912.jpg
Doc-P-1317124-638745357250762912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استأنف المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته اليوم في القضية، فاستجوب اثنين من المدعى عليهم  بحضور وكلاء الدفاع عنهما.

ولم يتخذ المحقق العدلي أي قرار بحقهما وتريّث إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، فيما قدّم مدعى عليه آخر مذكرة دفوع شكلية، وأرجئ استجوابه إلى حين البتّ بهذه الدفوع، كما تقدم مدعى عليهما اثنان بمعذرة لكون أحدهما في المستشفى والثاني خارج لبنان، فأرجئ استجوابهما إلى موعد لاحق.
Advertisement

ولم يحضر مدير شركة "سفارو" التي اشترت نترات الأمونيوم وهو تبلّغ موعد الجلسة لصقاًُ، ومن المقرر أن يتخذ البيطار قراراً بشأنه في وقت لاحق.

وحدد المحقق العدلي جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، مخصصة لاستجواب أربعة مدعى عليهم من موظفين وضبّاط حاليين وسابقين في الجمارك. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-02-07
13:30 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:11 | 2025-02-07
13:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24