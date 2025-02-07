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لبنان

اعتصام لاهالي معتقلي ملف احداث عبرا

Lebanon 24
07-02-2025 | 08:00
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نفذ اهالي معتقلي ملف أحداث عبرا اعتصاما بعد صلاة الجمعة  أمام مسجد عائشة أم المؤمنين في صيدا تحت عنوان " لن تكون  صفحة ولا مرحلة جديدة في لبنان من دون إطلاق سراح شبابنا ومشايخنا " .
وألقى كلمة الاعتصام الناشط خالد البوبو الذي بين فيه أن" حرب الإلغاء التي شنت على الشيخ أحمد الأسير كانت لسببين رئسيين لأنه طالب برفع الهيمنة ،وناصر الثورة السورية، وأقام التحركات والاعتصامات العديدة من اجل ذلك".
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ووجه البوبو في كلمته رسالة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ب"ضرورة رفع الظلم عن مشايخنا وشبابنا المسجونين ظلماً منذ اكثر من ١١ سنة بخاصة بعد التنسيق الحاصل بين لبنان وسوريا لتسليم السوريين الى بلادهم ،وبذلك تكون الدولة اللبنانية أعفت عن السوريين وتركت شباب ومشايخ اهل السنة في السجون".
والجدير بالذكر أن لافتات تطالب بإطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير وإخوانه رفعت في مناطق عديدة في صيدا. (الوكالة الوطنية)
 
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