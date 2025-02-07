الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة كفرزبد - زحلة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 7/ 2/ 2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة كفرزبد - زحلة".