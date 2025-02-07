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لبنان

الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم

Lebanon 24
07-02-2025 | 09:32
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قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر "سوف تتدفق الكتل القطبية الأشد برودة بدءاً من الساعة السادسة مساء هذا اليوم نحو لبنان الامر الذي سيؤدي الى انخفاض حاد بدرجات الحرارة على الجبال الغربية والبقاعية".
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وأضاف الأب خنيصر: "مع دخول الكتل الرطبة اجواء البقاع هذا المساء، ستتساقط الثلوج المتفرقة، وقد تكون ملحوظة في المناطق التالية: عكار (الضنية وجوارها) والهرمل والقبيات والقاع وزغرتا وبشري ودير الاحمر وجوارها والجبال الغربية الشمالية والوسطى، وبشكل متفاوت، من هذا المساء ولغاية فجر يوم غد، وقد تلامس 650 مترا".
 
 
 
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