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لبنان

البعريني : ‏اليوم قبل الغد يجب افتتاح مطار القليعات

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:20
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كتب النائب وليد البعريني على منصة "أكس": "تظاهرات أمام مطار بيروت احتجاجا على عدم إدخال حقيبة من هنا أو اعتراضا على موقف لمندوب أجنبي من هناك، هل أصبح المطار ساحة تظاهر؟ 

‏اليوم قبل الغد يجب افتتاح مطار القليعات لأن الساطي ما يزال يمارس سطوته ولو أصبح عالأرض". 
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