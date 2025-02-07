البعريني : ‏اليوم قبل الغد يجب افتتاح مطار القليعات

كتب النائب وليد البعريني على منصة "أكس": "تظاهرات أمام مطار بيروت احتجاجا على عدم إدخال حقيبة من هنا أو اعتراضا على موقف لمندوب أجنبي من هناك، هل أصبح المطار ساحة تظاهر؟



‏اليوم قبل الغد يجب افتتاح مطار القليعات لأن الساطي ما يزال يمارس سطوته ولو أصبح عالأرض".

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