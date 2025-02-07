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لبنان

ما هي محصلة الإشتباكات بين العشائر و"هيئة تحرير الشام" على حدود لبنان مع سوريا؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 من العشائر، في الإشتباكات المستمرّة عند الحدود اللبنانية - السورية مع عناصر "هيئة تحرير الشام".
 
 
 
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