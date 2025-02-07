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لبنان

بعد كلامها اليوم.. هل سيستقبل بري المبعوثة الأميركية؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:20
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نقلت قناة "الجديد" عن شخصيات زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري قولها إن "الكلام الأخير للمبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس عن تشكيل الحكومة، مرفوض تماماً"، وأضافت: "إن هذا الملف هو استحقاق داخلي لبنان ولا تدخل لأي دولة فيه".
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كذلك، ذكرت "الجديد" أن بري سيستقبل أورتاغوس، موضحة أن "كل موقف أميركي سيُردّ عليه بالموقف اللبناني المُناسب". 
 
القناة نقلت أيضاً عن مصدر سياسي رفيع المستوى قائلاً إن "فكرة إقصاء حزب الله غير واردة وقد تم تجاوزها والحزب اختار ممثليه بالحكومة ووافق على ذلك الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام".
 
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