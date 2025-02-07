الثلج يغمر مرتفعات الضنية.. برد قارس وجليد على الطرقات

تساقطت الثلوج بكثافة، مساء اليوم، فوق المرتفعات الجبلية في الضنية التي يزيد إرتفاعها على 700 متر فوق سطح البحر، كما تساقطت حبات البرد ممزوجة بالمطر في المناطق الوسطى والساحلية، وسط تدن لافت في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا.

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وتسبب البرد القارس بالتزامن مع تساقط الثلوج في تشكل طبقة سميكة من الجليد فوق الطرقات الرئيسية والفرعية في المنطقة.

ووُجهت نصائح إلى المواطنين عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعوهم إلى عدم التوجه نحو المناطق الجبلية التي يزيد إرتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر إلا عند الضرورة وللسيارات المجهزة حصرا، وتحديدا إلى بلدة سير التي تحولت شوارعها، وتحديدا بالقرب من فندق الجزار التراثي، إلى لوحة من الزجاج بسبب تشكل الجليد عليها، ما أدى إلى انزلاق سيارات عليها، ووقوع حادث سير عند مفرق بلدة بقاعصفرين القريب من المكان إقتصرت أضراره على الماديات.