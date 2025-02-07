المنتقدون وجهلهم نجمة داوود

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كتبت" نداء الوطن": حاول الممانعون التصويب على رئيس الجمهورية جوزاف عون من خلال الإشارة إلى مصافحته نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي تضع في إصبعها خاتماً عليه نجمة داوود، وهذا الأمر أثار الاستغراب خصوصاً أن نجمة داوود ليست رمزاً اسرائيلياً، بل رمزاً دينياً لليهود، ولبنان لا يكنّ أي عداوة لليهود أو لأيّ دين سماوي، وهناك لبنانيون ينتمون إلى هذه الديانة والدستور ينص على احترام حرية المعتقد، كذلك لا يستطيع القصر الجمهوري تفتيش أي زائر ومنعه من ارتداء هذا الرمز أو ذاك. فلو كانت تضع مثلاً خاتماً عليه علم إسرائيل، حينها كان يحقّ لهم الانتقاد.