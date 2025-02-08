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لبنان

مع انحسار المنخفض الجوي اليوم... كيف يبدو حال الطرقات الجبلية؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:20
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افادت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: 
- عيناتا الارز 
- كفرذبيان – حدث بعلبك
- العاقورة حدث بعلبك
- الهرمل سير الضنية
- الهرمل لقبيات
- معاصر الشوف كفريا
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في حين افادت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ضهر البيدر سالكة امام السيارات الرباعية الدفع او المجهزة بسلاسل معدنية، اما طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات.
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