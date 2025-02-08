مع انحسار المنخفض الجوي اليوم... كيف يبدو حال الطرقات الجبلية؟

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في حين افادت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ضهر البيدر سالكة امام السيارات الرباعية الدفع او المجهزة بسلاسل معدنية، اما طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات.

افادت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:- عيناتا الارز- كفرذبيان – حدث بعلبك- العاقورة حدث بعلبك- الهرمل سير الضنية- الهرمل لقبيات- معاصر الشوف كفريا