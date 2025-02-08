في الهرمل.. قصف مصدره القصير

تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير بعد هدوء استمر طوال الليل، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

Advertisement