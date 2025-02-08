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لبنان

في الهرمل.. قصف مصدره القصير

Lebanon 24
08-02-2025 | 03:59
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تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير  بعد هدوء استمر طوال الليل، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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الهرمل..

مصدره

القصير

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