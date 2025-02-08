هذه الطرقات مقطوعة بسبب الجليد

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تشكلت طبقة سميكة من الجليد على الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الضنية، خاصة في البلدات والقرى التي يزيد ارتفاعها على 800 متر فوق سطح البحر، ما أدى إلى تعذر العبور عليها إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.وأدت برودة الطقس الشديدة وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا في غالبية المناطق الجبلية إلى قطع الطرق في بلدات سير، بقرصونا، بقاعصفرين، عاصون، إيزال، السفيرة، نمرين، قرصيتا، وكفربنين، ما تسبب في شلل تام لحركة السير عليها.كما تسبب الجليد في قطع الطريق المؤدية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، مما استدعى تدخل الورش الفنية التابعة للبلديات، واتحاد بلديات الضنية، ووزارة الأشغال العامة. وعملت الفرق على استخدام آلياتها لرش الملح على الطرقات الرئيسية لتذويب الجليد وتسهيل إعادة فتحها أمام حركة السير.