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لبنان

لحود ردّاً على أورتاغوس: الشعب المستعد للإستشهاد من اجل أرضه سينتصر

Lebanon 24
08-02-2025 | 05:51
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سأل الرئيس العماد اميل لحود، تعليقاً على كلام الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس: "ما الذي يجعلكم تظنّون أنّ ما لم تتمكّنوا من تحقيقه في الحرب، وتحديداً عبر الوسائل المناهضة للإنسانيّة التي اعتمدتموها، ولم تنجحوا على الرغم من ذلك، بإعادة المستوطنين ووقف سيل الصواريخ فوق رؤوس الإسرائيليّين، ما جعلكم تعدّون اتفاقاً لوقف النار، أنّ بإمكانكم تحقيقه اليوم من تثبيت انتصار العدو الإسرائيلي، وقد بلغت بكم الوقاحة حدّ تقرير مصير دولٍ أخرى وتحديد شكل الحكومة في بلدٍ آخر".
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وقال في بيان: "الجواب نعرفه جيّداً، وهو سياسة التنمّر والسلبطة التي تعتمدها الادارة الأميركيّة الجديدة مع العالم اجمع، من الدول الحليفة تاريخياً لها وصولاً الى الدول المناهضة لها، ما عدا مع إسرائيل التي يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، وهذا ما يجعل الموفدة الأميركيّة ضيفة غير مرغوبٍ بها".

وختم لحود: "سنكرّر ما قلناه في السابق، علّ في الإعادة إفادة، بأنّ الشعب المستعدّ للاستشهاد من أجل أرضه وشعبه وكرامته سينتصر دوماً على من هو مستعدّ لأن يقتل ويهجّر إشباعاً لجشعه ورغبته التوسّعيّة، وما أكثر انغماس العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركيّة الجديدة المتحالفة معها بهذا الجشع، ولو على حساب تهجيرٍ شعبٍ بكامله كما يُخطّط لغزة. حسناً فعلت رئاسة الجمهوريّة بإصدارها بياناً حول كلام الموفدة الأميركيّة".
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