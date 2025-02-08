أمطار غزيرة وثلوج... هكذا سيُصبح الطقس بدءاً من يوم غدّ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات يتحول تدريجا خلال النهار إلى غائم وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، تتكاثف الغيوم خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد فتتساقط الأمطار جنوبا ومن ثم تصبح شاملة بدءا من الظهر، تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من 1200 متر وتتدنى ليلا لتلامس ال 1100 متر.

Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الاجواء باردة خاصة خلال الليل ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر يوم غدٍ الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة. تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وإرتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، تتكاثف الغيوم خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد فتتساقط الأمطار جنوبا ومن ثم تصبح شاملة بدءا من الظهر، تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من 1200 متر وتتدنى ليلا لتلامس ال 1100 متر.

الإثنين:

غائم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق نهارا وتلامس ال 1100 متر ليلا.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.



- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تنشط جنوب البلاد، شرقية ليلا، سرعتها بين10و 30كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات مساء.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 60 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19 درجة.



- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15.