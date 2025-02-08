تطوّر بشأن تشكيل الحكومة... هذا ما حصل

علم "لبنان 24" أنه تم التوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس، وهو الدكتور فادي مكي.

وفي هذا السياق، يتوجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا.