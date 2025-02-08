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لبنان

تطوّر بشأن تشكيل الحكومة... هذا ما حصل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-02-2025 | 07:13
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علم "لبنان 24" أنه تم التوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس، وهو الدكتور فادي مكي.
 
 
وفي هذا السياق، يتوجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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