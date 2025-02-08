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لبنان

العشائر اللبنانية: استهدفنا دبابة حاولت التوغل إلى داخل الحدود اللبنانية

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:39
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أعلنت العشائر اللبنانية في بيان، أنّها استهدفت دبابة حاولت التوغل إلى داخل الحدود اللبنانية بقذيفة صاروخية، وأنها أوقعت طاقمها بين قتيل و جريح.
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