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لبنان

معلومات... ماذا دار بين بري وأورتاغوس؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:48
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أفادت معلومات صحافية أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار أمام نائبة الموفد الاميركيّ مورغن اورتاغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد.

وأفادت المعلومات بأنّه أكد أنّ الاتفاق الذي عقده لبنان كان مع الولايات المتحدة الاميركية وليس مع اسرائيل، "ومن هنا مسؤولية واشنطن بضمان تطبيقه من الجانب الاسرائيليّ".
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وأوضحت المعلومات أنّ اورتاغوس من جهتها، أكدت أمام بري تمسك بلادها بمهلة 18 شباط واشارت الى توجهها إلى اسرائيل بعد زيارتها لبنان. 
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