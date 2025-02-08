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لبنان
غارة إسرائيليّة استهدفت منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية.. وسقوط إصابات
Lebanon 24
08-02-2025
|
08:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ استهدف منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية.
وأشارت إلى وقوع إصابات.
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