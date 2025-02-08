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لبنان

غارة إسرائيليّة استهدفت منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ استهدف منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية.
 
 
وأشارت إلى وقوع إصابات.
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