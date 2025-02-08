رسمياً.. تشكيل حكومة جديدة للبنان وهذه أسماء الوزراء

أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، اليوم السبت، إصدار مرسوم تشكيل حكومة جديدة للبنان برئاسة القاضي نواف سلام ومؤلفة من 24 وزيراً.
وتم إعلان الحكومة بعد حل عقدة "الوزير الشيعي الخامس" التي عرقلت التشكيل خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تم الاتفاق على فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وقبيل إعلان الحكومة، عُقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ولدى خروجه من الإجتماع، قال بري مُخاطباً الصحافيين: "بركات مار مارون".
صدور 3 مراسيم
وبعد الإجتماع، وقع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، كما وقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً
ومن قصر بعبدا، أعلن أمين عام مجلس الوزراء صدور المراسيم الـ3 المذكورة بشكل رسمي.
والحكومة الحالية هي الـ78 منذ الإستقلال كما أنها ستكون الحكومة الـ21 بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989.
أسماء الوزراء الجدد
1- نواف سلام: رئيس الحكومة
2- طارق متري: نائب رئيس مجلس الوزراء
3- ياسين جابر: وزير المالية
4- غسان سلامة: وزير الثقافة
5- ميشال منسى: وزير الدفاع الوطني
6- جوزيف الصدي: وزير الطاقة والمياه
7- لورا الخازن لحود: وزيرة للسياحة
8- حنين السيد: وزيرة الشؤون الاجتماعية
9- يوسف رجي: وزيراً للخارجية والمغتربين
10- عامر البساط: وزير الاقتصاد والتجارة
11- كمال شحادة: وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
12- أحمد الحجار: وزيراً للداخلية والبلديات
13- عادل نصار: وزيراً للعدل
14- شارل الحاج: وزيراً للاتصالات
15- نورا بايراقداريان: وزيراً للشباب والرياضة
16- ريما كرامي: وزيرة للتربية والتعليم العالي
17- دجو عيسى الخوري: وزيراً للصناعة
18- فادي مكي: وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
19- محمد حيدر: وزيراً للعمل
20- فايز رسامني: وزيراً للأشغال العامة والنقل
21- نزار هاني: وزيراً للزراعة
22- بول مرقص: وزيراً للإعلام
23- تمارا الزين: وزيراً للبيئة
24- وزيراً للصحة العامة