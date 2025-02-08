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لبنان

بعد تعيينه وزيراً... ماذا قال بول مرقص في أوّل تصريح له؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:15
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أكيد وزير الإعلام بول مرقص أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين". 
 
وفي حديث لـ"العربية"، قال: "تشكيل الحكومة أمل جديد للبنان وسنعمل على الانفتاح على المحيط العربي". 
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وأشار إلى أن "الحكومة ستنفذ خطاب قسم الرئيس لكن تحتاج وقتا ". 
 
وفي حديث لـ"الجديد"، أكد مرقص ان "هناك مخاطر كبيرة محدقة بلبنان، كانت ولا تزال قائمة، لكن ما تغير اليوم هو الادارة السياسية الجديدة في البلد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام".

وشدد على ان "الحكومة الجديدة لن تصنع العجائب والمستحيل، لكن العمل سيكون دؤوبا في المحافل الدولية وفي كل مكان، وسنسعى بجدية ومسؤولية ونتخذ القرارات اللازمة".
وقال: "لا نية إقصاء او مناكفة لدى احد، والظروف التي نعيشها معقدة جدا. لقد اعدنا تشكيل السلطة التنفيذية وبتنا امام وجهة جديدة وأمل جديد علينا الاستفادة منه جميعا".
ورأى ان "النطلوب ان ننظر إلى الأمور بايجابية ونتطلع إلى الامام لنعيد بناء البلد رويدا رويدا".
 
 
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