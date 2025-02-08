من هو وزير المهجرين الجديد؟

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عُيّن كمال شحادة وزيرا للمهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذه سيرته الذاتية:خريج جامعات هارفرد (بوسطن) – -BA (Hons) وكولمبيا (نيو يورك)PhD - - كما درّس فيهما و في الجامعة الأمريكية في بيروتشريك في THX Ventures لبناء مشاريع التكنولوجيا منذ سنة ٢٠٢٤ ومستشار للشركات الناشئة الرقمية (tech start-ups)عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأمريكية Lebanese American University (LAU)عمل من ٢٠١٠ الى ٢٠٢٣ رئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية ومن بعدها رئيس تنفيذي للشؤون الاستراتيجية لشركة مجموعة اتصالات (المعروفة Group &e) في الامارات العربية المتحدة، وهي من أكبر شركات الاتصالات العالمية (٢٠ بلد و١٨٠ مليون عميل و قيمة سوقية ٣٨$ مليار)رئيس مجموعة الرؤساء التنفيذيين للسياسات و التنظيم في ال GSM Association (جمعية شركات الاتصالات العالمية) ٢٠١٤-٢٠١٦رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان ٢٠٠٧-٢٠١٠، وهي الهيئة المنظمة المستقلة الأولى التي أنشئت في لبنان، والتي ارست نمطا حديثا وشفافا في إدارة الشأن العام و أصدرت أنظمة الاتصالات و صممت المزايدة العلنية لإصدار تراخيص شركات الاتصالات الخليوية (٢٠٠٨)رئيس سابق (٢٠٠٩) للمنتدى الدولي للهيئات المنظمة للاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (Global Symposium for Regulators, ITU)مستشار للبنك الدولي في شؤون الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية في الشرق الأوسط و شمال افريقيا (٢٠٠٠ – ٢٠٠٣) حيث انجز مشاريع في اكثر من ١٠ دولعضو مؤسس للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات Lebanese Association for Democratic Elections (١٩٩٦) و عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للشفافية Lebanese Transparency Association (٢٠٠٦-٢٠٠٩)مدير الأبحاث في المركز اللبناني للدراسات (١٩٩٥-١٩٩٧)باحث ومؤلف لعدد من الدراسات والمنشورات، ومنها عن المالية العامة اللبنانية والتصحيح المالي (١٩٩٧ و١٩٩٨) و الشراكة الاوربيةـ المتوسطية (١٩٩٧)استشاري سابق لعدد من الدول ومشاريع الاستثمار في البنى الأساسية. ومن اهم المشاريع التي قادها: تصميم عقد تشغيل وصيانة مستودع الحاويات في مرفئ بيروت (٢٠٠٤) واستراتيجية تحرير وتنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية (٢٠٠٤).