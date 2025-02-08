من رئيس الجمهورية.. أول بيانٍ بعد تشكيل الحكومة

أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، مهنئاً رئيسها نواف سلام والوزراء متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

وأكد عون في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن "الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتماً في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان"، وأضاف: "تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة".

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وختم: "توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية، وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك".