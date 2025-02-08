Advertisement

لبنان

هذا ما سيقرره "التيار" بشأن حكومة سلام

Lebanon 24
08-02-2025 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1317704-638746433886981427.jpg
Doc-P-1317704-638746433886981427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أن "التيار الوطني الحر" سيحسم موقفه من إعطاء الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في مهلة أقصاها الثلاثاء المُقبل.
 
 
Advertisement
وأوضحت المصادر أنَّ "التيار" يتوجه لعدم دعم الحكومة الحالية على الإطلاق.
مواضيع ذات صلة
الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
09/02/2025 01:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون أجرى اتصالًا بعون وسلام: دعم فرنسي للبنان ودعوة للإصلاحات
lebanon 24
09/02/2025 01:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود السورية اللبنانية
lebanon 24
09/02/2025 01:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نطالب إسرائيل باستكمال الانسحاب من جنوب لبنان
lebanon 24
09/02/2025 01:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

التيار الوطني الحر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:44 | 2025-02-08
16:39 | 2025-02-08
16:20 | 2025-02-08
15:48 | 2025-02-08
15:40 | 2025-02-08
15:19 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24