هذا ما سيقرره "التيار" بشأن حكومة سلام

علم "لبنان24" أن "التيار الوطني الحر" سيحسم موقفه من إعطاء الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في مهلة أقصاها الثلاثاء المُقبل.



Advertisement وأوضحت المصادر أنَّ "التيار" يتوجه لعدم دعم الحكومة الحالية على الإطلاق. وأوضحت المصادر أنَّ "التيار" يتوجه لعدم دعم الحكومة الحالية على الإطلاق.