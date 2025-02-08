إلى العسكريين.. رسالة من وزير الداخلية الجديد

قال وزير الداخلية الجديد أحمد الحجار لـ"لبنان24" إنّه يسعى لوضع رؤية استراتيجية للمستقبل على صعيد الأمن وعمل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة يواجهها لبنان منها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والمستجدات الأمنية على الحدود الشرقية والشمالية فضلاً عن الجرائم في الداخل.

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وأكد الحجار أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، موجهاً رسالة إلى العسكريين قائلاً: "سأكون إلى جانبكم وسأكون صوتكم داخل مجلس الوزراء كي نحصّل حقوقكم. أقول لكم إنني أشعر بوجعكم فأنا إبن مؤسسة قوى الأمن الداخلي وسأبقى معكم دائماً".