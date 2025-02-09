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لبنان

هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2025 | 03:15
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عُلم أنَّ "حزب الله" عمَّم على مسؤوليه وقيادييه المعنيين بالتواصل مباشرة مع الناس، الالتزام بكافة الضوابط المُرتبطة بعدم القيام بأي استفزازات في أي منطقة، وبالتالي الاكتفاء بالتحركات الشعبية المضبوطة التي تعبر عن مواقف سياسية واضحة.
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وذكرت مصادر مطلعة على أجواء "الحزب" لـ"لبنان24" أنَّ التحركات التي شهدتها طريق المطار، قبل ايام استنكاراً لكلام المبعوثة الأميركية إلى بيروت مورغان أورتاغوس، جاءت تحت إطار مضبوط والأساس فيه هو عدم الإصطدام مع أي أحد.
 
أما على صعيد قطع طريق المدينة الرياضية، فكان أيضاً خطوة احتجاجية وقد جرى فتحها بالتنسيق مع الجيش، فيما تقول المصادر إنه لا قرار بالتصعيد في الشارع لا من جهة الحزب ولا من ناحية "حركة أمل" أيضاً التي تعمل على تطويق أي إشكالية تحصل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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