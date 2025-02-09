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لبنان

الراعي: بانتخاب عون رئيساً عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:55
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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنه "بانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين وإلى الدول العربية والغربية".
 
وفي قداس عيد مار مارون في كارتدرائية مار جرجس في وسط بيروت، هنأ الراعي رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجُدد على تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "جميع الوزراء واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم".
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إلى ذلك، دعا الرّاعي السياسيين إلى "وقف التمادي في المماطة"، محذراً من "إسقاط السلطة القضائية ومن الإعتداء على الدستور"، وقال: "لقد اختنق الشعب من الجمود فقدّموا له حلاً".

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