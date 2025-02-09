قصف من سوريا باتجاه لبنان.. ماذا عن الهرمل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل قصف من منطقة مطربا السورية باتجاه الحدود اللبنانية.



وأشارت إلى أن كل ما يذكر عن تجدد الاشتباكات على حدود الهرمل غير صحيح.

كما ذكر مصدر ميداني أن مسلحي العشائر ملتزمون بما طلبه الجيش أمس بالإبتعاد عن الحدود.