Advertisement

لبنان

قصف من سوريا باتجاه لبنان.. ماذا عن الهرمل؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1317902-638747003335486081.jpg
Doc-P-1317902-638747003335486081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل قصف من منطقة مطربا السورية باتجاه الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى أن كل ما يذكر عن تجدد الاشتباكات على حدود الهرمل غير صحيح.
 
كما ذكر مصدر ميداني أن مسلحي العشائر ملتزمون بما طلبه الجيش  أمس بالإبتعاد عن الحدود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش يقصف بالهاون مواقع للمسلحين داخل سوريا وإعطاب آلية لهم تحمل رشاشات ووقوع إصابات
lebanon 24
09/02/2025 14:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر يسود القرى الحدودية بين سوريا ولبنان بعد عمليات عسكرية أمس (الحدث)
lebanon 24
09/02/2025 14:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"مُغلق".. ماذا يجري عند معبر العريضة بين لبنان وسوريا؟
lebanon 24
09/02/2025 14:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من لبنان.. الجيش يقصف "مدفعية" سورية عند الحدود
lebanon 24
09/02/2025 14:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قصف

لبنان

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-02-09
06:56 | 2025-02-09
06:54 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:32 | 2025-02-09
06:20 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24