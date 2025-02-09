ثلوج وأمطار غزيرة اعتباراً من بعد ظهر اليوم.. استعدوا للعاصفة الجديدة!

Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا اعتبارا من ظهر اليوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام القادمة مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، يشتد تأثيره يوم الخميس المقبل حيث تشتد غزارة الأمطار وسرعة الرياح ومن المتوقع ان ينحسر تدريجيا اعتبارا من صباح الجمعة وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى .-الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من المساء خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج إعبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق .الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث بعض الانفراجات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق .الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 0 الى 10 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كم/س.- الانقشاع: متوسط خلال النهار يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 90 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.- حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق .- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18.