Advertisement

لبنان

من باحة كاتدرائية مار جرجس... وزراء جدد يصرّحون وهذا ما قالوه

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1317940-638747043124279098.jpg
Doc-P-1317940-638747043124279098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس بحضور الرؤساء الثلاثة جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام.

كما حضر الاحتفال عدد من السياسيين والسفراء فضلاً عن وزراء الحكومة الجديدة التي كانت للبعض منهم تصاريح لوسائل إعلامية عقب انتهاء القداس الإحتفالي في باحة الكاتدرائية، في وقت كان فيه رئيس الجمهورية وعقيلته والبطريرك الراعي يتقبلون التهاني داخل صالة الكاتدرائية.
Advertisement

فقد قال وزير الدفاع ميشال منسى إن الإلتفاف حول الرئيس جوزاف عون فرصة "حرام أن نضيعها"، كما توجّه للعسكريين بالقول: "أنا منن وهني بيفهموا شو معنى هالكلمة".

بدوره، أكد وزير الاتصالات شارل الحاج أن "سنكون جديّين وشفافّين في العمل في الوزارة والورشة ستكون كبيرة".

أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة فقال إن "نواف سلام طرح إسمي للوزارة وحزب "القوات" تبنّى هذه التسمية وهو أعطى أفضل ما يكون للوطن"، مشدداً على أن كلّ ما ورد في خطاب القسم سيكون أساس عمل الحكومة الجديدة ونريد تحسين طريقة التعاطي مع المواطن.

فيما اعتبرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن المسؤولية كبيرة، قائلة: "لكنني متفائلة فقد دخلنا مرحلة جديدة مع الرئيس جوزاف عون ونواف سلام".



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-02-09
06:56 | 2025-02-09
06:54 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:32 | 2025-02-09
06:20 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24