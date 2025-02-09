من باحة كاتدرائية مار جرجس... وزراء جدد يصرّحون وهذا ما قالوه

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس بحضور الرؤساء الثلاثة جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام.كما حضر الاحتفال عدد من السياسيين والسفراء فضلاً عن وزراء الحكومة الجديدة التي كانت للبعض منهم تصاريح لوسائل إعلامية عقب انتهاء القداس الإحتفالي في باحة الكاتدرائية، في وقت كان فيه رئيس الجمهورية وعقيلته والبطريرك الراعي يتقبلون التهاني داخل صالة الكاتدرائية.فقد قال وزير الدفاع ميشال منسى إن الإلتفاف حول الرئيس جوزاف عون فرصة "حرام أن نضيعها"، كما توجّه للعسكريين بالقول: "أنا منن وهني بيفهموا شو معنى هالكلمة".بدوره، أكد وزير الاتصالات شارل الحاج أن "سنكون جديّين وشفافّين في العمل في الوزارة والورشة ستكون كبيرة".أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة فقال إن "نواف سلام طرح إسمي للوزارة وحزب "القوات" تبنّى هذه التسمية وهو أعطى أفضل ما يكون للوطن"، مشدداً على أن كلّ ما ورد في خطاب القسم سيكون أساس عمل الحكومة الجديدة ونريد تحسين طريقة التعاطي مع المواطن.فيما اعتبرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن المسؤولية كبيرة، قائلة: "لكنني متفائلة فقد دخلنا مرحلة جديدة مع الرئيس جوزاف عون ونواف سلام".