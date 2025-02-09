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لبنان

لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري: مستعدون للتعاون مع الوزير ناصر الدين

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:56
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 أملت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، أن "تكون الايام المقبلة ايام عمل وخير وازدهار لوطننا لبنان في مختلف القطاعات، وبالتحديد في القطاع الصحي، ونأمل كل الخير بوجود الوزير الشاب ركان ناصر الدين مستبشرين بتصريحه الأول الذي أكد فيه أولوية المستشفى الحكومي ونيته العمل لتطوير المستشفى الحكومي في لبنان، علّه بسياسته الشفافة ومواكبته للقطاع الاستشفائي الحكومي تعويض السنوات العِجاف التي سبقت وفقدان القطاع للخطة الواضحة والرقابة والوصاية المطلوبة من الوزارة".
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أضافت اللجنة: "إذ نؤكد كعاملين في هذا القطاع استعدادنا التام للتعاون بما فيه مصلحة المستشفيات والمواطن والموظف، فإننا نبارك لناصر الدين ولأنفسنا وللبنان توليه منصب وزير الصحة العامة فإننا ننتظر ومع بداية مهامه زيارته لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لتكون بوابة معاليه نحو مستقبل مشرق للمستشفيات الحكومية في لبنان". (الوكالة الوطنية) 
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