لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري: مستعدون للتعاون مع الوزير ناصر الدين

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أضافت اللجنة: "إذ نؤكد كعاملين في هذا القطاع استعدادنا التام للتعاون بما فيه مصلحة المستشفيات والمواطن والموظف، فإننا نبارك لناصر الدين ولأنفسنا وللبنان توليه منصب وزير الصحة العامة فإننا ننتظر ومع بداية مهامه زيارته لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لتكون بوابة معاليه نحو مستقبل مشرق للمستشفيات الحكومية في لبنان". (الوكالة الوطنية)