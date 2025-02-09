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لبنان

بهية الحريري تستقبل وفداً من رابطة مخاتير صيدا في دارة مجدليون

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:20
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 استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، في دارة مجدليون وفدا من رابطة مخاتير مدينة صيدا برئاسة المختار ابراهيم عنتر، في حضور المنسق العام لـ "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو.
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تم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وأوضاع المدينة من مختلف جوانبها، حيث قدم المخاتير التعازي للسيدة الحريري عشية الذكرى السنوية العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكانت المناسبة مناسبة للتداول في التحضيرات لإحياء هذه الذكرى.

كما تم التأكيد على حشد أوسع مشاركة من المدينة في التجمع الذي سيقام أمام ضريح الرئيس الشهيد يوم 14 شباط الحالي.
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