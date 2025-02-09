بهية الحريري تستقبل وفداً من رابطة مخاتير صيدا في دارة مجدليون

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تم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وأوضاع المدينة من مختلف جوانبها، حيث قدم المخاتير التعازي للسيدة الحريري عشية الذكرى السنوية العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكانت المناسبة مناسبة للتداول في التحضيرات لإحياء هذه الذكرى.كما تم التأكيد على حشد أوسع مشاركة من المدينة في التجمع الذي سيقام أمام ضريح الرئيس الشهيد يوم 14 شباط الحالي.