بعد موافقته على تأهيل درب وادي قنوبين.. توضيح من المرتضى

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وتابع: " ان قرار الوزير بالموافقة جاء مع التأكيد على الاتفاقية الدولية لحماية المواقع المصنّفة في لائحة التراث العالمي، و على ضمان عدم حصول أي حالة هجرة من الأهالي من هذا الموقع، الأمر الذي قد يشكّل تهديداً يصل إلى شطبه من لائحة التصنيف، كما والمتضمن في متنه الشروط المطلوبة لتنفيذ الأشغال، حيث تم التأكيد في البندين الأول والثاني من قرار الموافقة على " أن درب قرية وادي قنوبين الداخلية هي فرع من درب وادي قاديشا، وبالتالي تنطبق عليه المواصفات الفنية المطلوبة ذاتها".واردف:" لذلك نطمئن الحريصين الذي التبس عليهم الأمر ان تلك الدرب سوف تنفّذ بما يراعي شروط منظّمة اليونيسكو ومقتضيات عدم التأثير على البيئة وبمتابعة من وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار".وختم البيان:" حمى الله الوادي المقدس، وانّه مما يشرّف وزير الثقافة ويريح ضميره انه قد تسنّى له الإسهام في وضع هذا المشروع على سكة التنفيذ وصولاً الى رفع الحرمان والمعاناة اليومية عن كاهل القاطنين فيه".