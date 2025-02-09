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لبنان

بعد موافقته على تأهيل درب وادي قنوبين.. توضيح من المرتضى

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:02
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 صدر عن الوزير السابق للثقافة محمد وسام المرتضى بيان أوضح فيه أنّ "قراره بالموافقة على تأهيل الدرب الداخلية في وادي قنوبين جاء استجابةً منه لمطالب القاطنين في الوادي في قرى ما زالت، ونحن في القرن الحادي والعشرين، محرومة من درب تجعلها متصلة بالمدنية ما يثقل كاهل اهلها ويحملهم على التنقل منها واليها على الدواب، وان هذه الموافقة جاءت ايضاً استجابةً من الوزير لطلب غبطة الكاردينال مار بشارة الراعي المتحسّس لمعاناة مزمنة يعيشها القاطنون نتاجاً لهذا الواقع".
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وتابع: " ان قرار الوزير بالموافقة جاء مع التأكيد على الاتفاقية الدولية لحماية المواقع المصنّفة في لائحة التراث العالمي، و على ضمان عدم حصول أي حالة هجرة من الأهالي من هذا الموقع، الأمر الذي قد يشكّل تهديداً يصل إلى شطبه من لائحة التصنيف، كما والمتضمن في متنه الشروط المطلوبة لتنفيذ الأشغال، حيث تم التأكيد في البندين الأول والثاني من قرار الموافقة على " أن درب قرية وادي قنوبين الداخلية هي فرع من درب وادي قاديشا، وبالتالي تنطبق عليه المواصفات الفنية المطلوبة ذاتها".

واردف:" لذلك نطمئن الحريصين الذي التبس عليهم الأمر ان تلك الدرب سوف تنفّذ بما يراعي شروط منظّمة اليونيسكو ومقتضيات عدم التأثير  على البيئة وبمتابعة من وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار".

وختم البيان:" حمى الله الوادي المقدس، وانّه مما يشرّف وزير الثقافة ويريح ضميره انه قد تسنّى له الإسهام  في وضع هذا المشروع على سكة التنفيذ وصولاً الى رفع الحرمان والمعاناة اليومية عن كاهل القاطنين فيه".
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