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لبنان

البعريني: سلام استقوى على نواب الطائفة السنية!

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:08
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عقد عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني مؤتمرًا صحافيًا بعنوان "الكرامة أغلى من الذهب"؛ بحضور النائب أحمد رستم وحشد من أبناء عكار، في العبدة، تناول فيه مجمل القضايا المتعلّقة بتشكيل الحكومة والموقف منها في المرحلة المقبلة.
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وإذ أبدى الحرص على انطلاقة العهد ومسيرة الدولة، شدد على أن "تهميش عكار لا يزال مستمرًا ولم يتغيّر شيء".

وقال: "أداء الرئيس نواف سلام انتقائي، خضع فيه لأفرقاء معينين، واستقوى على نواب الطائفة السنية جميعًا مختزلاً الطائفة كلها بنفسه، وغيّب عكار عن التمثيل وهذا أمر مرفوض".

ولفت إلى أن "أهالي عكار يرفضون النظرة الفوقية بحق منطقتهم. المسؤولون في الدولة يقولون عنا فلاحين، نفتخر بذلك ونفتخر بأننا أهل عز وكرامة. ثم نعتونا بالتهريب، ونحن نسأل: أين الوظائف والمشاريع للمنطقة ممن هم في السلطة ونهبوا البلد ولم يتركوا لنا شيئاً؟" ودعا إلى "تصحيح خلل المشاركة من خلال إيلاء عكار مشاريع حيوية على رأسها مطار القليعات وحقها في البنى التحتية وأن تكون البنود مكرّسة في البيان الوزاري".

وأشار إلى أنه تحدث بالفيديرالية "كمطلب لكن ذلك لا يعني أننا لسنا تحت سقف الطائف وتحت سقف الدولة، وهنا نطالب بورشة اللامركزية الموسّعة، التي تعطي الجميع حقوقهم دون منة من أحد.. وإننا نعطي الحكومة مهلة ولن نسكت بعد اليوم على الظلم بحق عكار. كنت حريصًا ولم أستخدم لعبة الشارع فلا تتركونا نصل إليها..الشيعة أخذوا ما يريدون والمكون السني تم إقصاؤه، وهذه مسألة خطيرة على البلد".

ولفت إلى أن "الرئيس سلام وخلال مشاورات التأليف لم تحصل دعوة مشاورات لنواب السنة، نحن فرضنا أنفسنا على الرئيس المكلّف وكانت معاملته لنا تهميشية".
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