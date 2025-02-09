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لبنان

بعد الانسحاب الإسرائيلي.. الجيش يوسع انتشاره جنوب الليطاني ويُوجه دعوة للمواطنين (صور)

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:14
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

انتشرت وحدات عسكرية في بلدات رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة - مرجعيون في القطاع الشرقي بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
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وتتابع الوحدات العسكرية تنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات.

لذا دعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

ويواصل الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في ما خص الوضع في المناطق الحدودية، ضمن إطار القرار 1701.
 
 





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