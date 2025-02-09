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لبنان

رئيس "هلا صور" تفقد شمع وطيرحرفا.. هذا ما دعا له

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:07
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جال رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية عماد سعيد في بلدتي شمع وطيرحرفا واطلع على أضرار العدوان الاسرائيلي وتفقد موقع ومزار شمعون الصفا الأثري، والتقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين والنائب السابق ناصر قنديل والكاتب السياسي قاسم قصير وعدد من الإعلاميين.
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ودعا الى "الاسراع في ورشة البناء والأعمار وإعادة النازحين إلى قراهم"، ونوه بالإعلام اللبناني "الذي واكب تطورات الأحداث في الجنوب ويمواقف رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في دعمه للإعلام وموضوعيته وحريته واسهامه في تعزيز روح الارادة الوطنية المقاومة للاحتلال وتوفير مقومات الصمود للبنانيين في أرضهم ودعمهم للعهد الجديد".
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