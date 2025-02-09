رئيس "هلا صور" تفقد شمع وطيرحرفا.. هذا ما دعا له

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ودعا الى "الاسراع في ورشة البناء والأعمار وإعادة النازحين إلى قراهم"، ونوه بالإعلام اللبناني "الذي واكب تطورات الأحداث في الجنوب ويمواقف رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في دعمه للإعلام وموضوعيته وحريته واسهامه في تعزيز روح الارادة الوطنية المقاومة للاحتلال وتوفير مقومات الصمود للبنانيين في أرضهم ودعمهم للعهد الجديد".