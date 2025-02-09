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لبنان

المرتضى: مار مارون من ناسك العراء إلى أب لجماعة طحنت الصخر

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:12
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هنّأ الوزير السابق للثقافة محمّد وسام المُرتَضى اللبنانيين بعيد مار مارون وقال في بيان: "مار مارون، من ناسك العراء إلى أب لجماعة طحنت الصخر وروَّضت الوعر، وظلّت تكافح في روحانيتها وعمق وجودها حتى أصبحت نواة صلبة لقيام لبنان، بالتضامن والوحدة والعيش المشترك مع سائر العائلات اللبنانية" .
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وأضاف: "في عيده الوطني نتأمّل عمق تضحياته، ونجدّد الإيمان بأنّ وطننا بحاجة إلى تضحياتنا جميعًا لتحقيق الإنقاذ والإصلاح وحماية السيادة أرضًا وقرارًا" .

وختم: "نبارك للبنانيين كافة هذا العيد، ونرجو أن يحلّ العيد القادم وقد تجاوز لبنان أزماته كلها".
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