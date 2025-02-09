المرتضى: مار مارون من ناسك العراء إلى أب لجماعة طحنت الصخر

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وأضاف: "في عيده الوطني نتأمّل عمق تضحياته، ونجدّد الإيمان بأنّ وطننا بحاجة إلى تضحياتنا جميعًا لتحقيق الإنقاذ والإصلاح وحماية السيادة أرضًا وقرارًا" .وختم: "نبارك للبنانيين كافة هذا العيد، ونرجو أن يحلّ العيد القادم وقد تجاوز لبنان أزماته كلها".