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لبنان

رئيس جمعية "المقاصد" في صيدا يهنئ الحكومة الجديدة

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:14
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هنأ رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في صيدا محمد فايز البزري، في بيان، "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء بمناسبة صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة".

وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة، "بما تضم من كفاءات وطاقات، بداية مرحلة جديدة تزدهر فيها المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية والإدارية، وأن تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق وواعد للبنان وشعبه".
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وختم البزري: "نسأل الله العلي القدير لمجلس الوزراء (رئيساً وأعضاء) السداد والتوفيق لما فيه خير لبنان واللبنانيين على كافة الصُعد" .
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