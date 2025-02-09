رئيس جمعية "المقاصد" في صيدا يهنئ الحكومة الجديدة

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وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة، "بما تضم من كفاءات وطاقات، بداية مرحلة جديدة تزدهر فيها المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية والإدارية، وأن تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق وواعد للبنان وشعبه".وختم البزري: "نسأل الله العلي القدير لمجلس الوزراء (رئيساً وأعضاء) السداد والتوفيق لما فيه خير لبنان واللبنانيين على كافة الصُعد" .