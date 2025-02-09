الأول من نوعه في لبنان.. افتتاح "شهر التسوّق – جبيل 2025"

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وبحسب بيان، يُعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في لبنان، حيث تسعى جبيل إلى إطلاق موسم تسوّق مميّز يجمع بين العروض التجارية والأنشطة الفنية والترفيهية، ما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة والتسوّق ودعم الحركة الاقتصادية في المدينة، ويأتي ضمن جهود جبيل المستمرة لتعزيز السياحة المحلية، وجعل المدينة وجهةً سياحيةً نابضةً بالحياة على مدار العام.