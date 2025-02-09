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لبنان

الأول من نوعه في لبنان.. افتتاح "شهر التسوّق – جبيل 2025"

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:37
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 افتُتِحَت فاعليات "شهر التسوّق – جبيل 2025" في الشارع الروماني وسط المدينة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، رئيس البلدية وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، عدد من مختاري المدينة، ممثلين عن  الجمعيات الأهلية وحشدٍ من المواطنين والسياح الذين قصدوا المدينة للاستمتاع بهذه المناسبة المميّزة. 
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وبحسب بيان، يُعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في لبنان، حيث تسعى جبيل إلى إطلاق موسم تسوّق مميّز يجمع بين العروض التجارية والأنشطة الفنية والترفيهية، ما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة والتسوّق ودعم الحركة الاقتصادية في المدينة، ويأتي ضمن جهود جبيل المستمرة لتعزيز السياحة المحلية، وجعل المدينة وجهةً سياحيةً نابضةً بالحياة على مدار العام. 
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