بدر: زمن "الأبويّة" بالقوة على الطائفة السنية انتهى

كتب النائب نبيل بدر، اليوم الأحد، على حسابه عبر منصة "اكس":



"دولة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، زمن "الأبويّة" بالقوة على الطائفة السنية قد انتهى. ما زالت الطائفة تحصد خيبة ما زرعتموه، والطائفة تقول موقفها عبر من استحقوا أصواتها".