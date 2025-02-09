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لبنان

بدر: زمن "الأبويّة" بالقوة على الطائفة السنية انتهى

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:06
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 كتب النائب نبيل بدر، اليوم الأحد، على حسابه عبر منصة "اكس":
"دولة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، زمن "الأبويّة" بالقوة على الطائفة السنية قد انتهى. ما زالت الطائفة تحصد خيبة ما زرعتموه، والطائفة تقول موقفها عبر من استحقوا أصواتها".
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