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لبنان

إليكم موعد مراسم التسليم والتسلم في وزارة الاعلام

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:45
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تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة الاعلام بين الوزير السابق زياد المكاري وخلفه الوزير بول مرقص، عند الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء، في الوزارة - القاعة العامة الطابق السادس.
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وزارة الاعلام

المكاري

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