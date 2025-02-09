إليكم موعد مراسم التسليم والتسلم في وزارة الاعلام

تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة الاعلام بين الوزير السابق زياد المكاري وخلفه الوزير بول مرقص، عند الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء، في الوزارة - القاعة العامة الطابق السادس.

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