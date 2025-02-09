استعدوا… برق ورعد وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر

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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق".