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لبنان

استعدوا… برق ورعد وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر

Lebanon 24
09-02-2025 | 15:41
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق".
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