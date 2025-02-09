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لبنان

المبعوث الرئاسي الجزائري التقى عون وبري وسلام وسلّم ميقاتي رسالة تقدير لجهوده

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:28
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية السيد أحمد عطاف الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
وأكّد رئيس الجمهورية عزمه على تطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية في المجالات كافة، منوها بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مقدرا الدعم الذي يلقاه لبنان من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
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وخلال اللقاء أكد الوزير عطاف وقوف بلاده إلى جانب لبنان، مجدداً تهنئة الرئيس تبون بانتخابه مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل عمل الهيئة المشتركة لرجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين.
كما زار الموفد الجزائري رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والرئيس نجيب ميقاتي.
ونقل الوزير الجزائري رسالة من الرئيس تبون الى الرئيس ميقاتي تعبّر عن التقدير للجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتمتين العلاقات بين البلدين.
بدوره جدد الرئيس ميقاتي تمنياته للجزائر بدوام الازدهار والتوفيق،مثنيا على "وقوفها المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة".
وقال:"اننا نقدّر للرئيس تبون المبادرات المتعددة التي قام بها من اجل لبنان خلال توليّ رئاسة الحكومة، لا سيما على صعيد المساعدات للبنان في فترة العدوان الاسرائيلي والدعم الديبلوماسي في مجلس الامن الدولي".
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