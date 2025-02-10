متى سيوقف "المستقبل" تعليق عمله السياسي؟

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بدأ "تيار المستقبل" بإطلاق سلسلة من الأنشطة والإجتماعات في مناطق مُختلفة وذلك تزامناً مع إحياء الذكرى السَّنوية الـ20 لإستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وذلك يوم 14 شباط الجاري.وتقولُ مصادر مقربة من "التيار" لـ"لبنان24" إنَّ النشاطات ستتكثف على مختلف المستويات، سواء أكانت اجتماعية أم إعلامية، بينما الأمور السياسية سوف تتحدّد بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان خلال الساعات أو الأيام المُقبلة.ووفقاً للمصادر، فإن العمل السياسي ما زال مُعلقاً حتى الآن ومن سيعلن "وقف التعليق" هو الحريري نفسه ولا يمكن التصرف خارج قرار القيادة السياسية للتيار.