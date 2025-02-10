مناصرو "حزب الله" يحتفلون بتشكيل الحكومة

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كان لافتاً اصرار انصار "حزب الله" على الاحتفال بإنجاز الحكومة بعد الضغوط الاميركية التي عملت على منع الحزب من ان يكون ممثلا فيها.وبحسب بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فإن "حزب الله" لم يتمثل فقط في الحكومة انما كان له وزراء شبه حزبيين وتحديدا في وزارة العمل.ويقول هؤلاء الناشطين ان الوزير محمد حيدر كان في السابق معاونا للشيخ نعيم قاسم في الملفين الحكومي والصحي.