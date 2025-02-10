Advertisement

لبنان

مناصرو "حزب الله" يحتفلون بتشكيل الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1318213-638747729067922359.jpg
Doc-P-1318213-638747729067922359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كان لافتاً اصرار انصار "حزب الله" على الاحتفال بإنجاز  الحكومة بعد الضغوط الاميركية التي عملت على منع الحزب من ان يكون ممثلا فيها.
وبحسب بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فإن "حزب الله" لم يتمثل فقط في الحكومة انما كان له وزراء شبه حزبيين وتحديدا في وزارة العمل.
Advertisement
ويقول هؤلاء الناشطين ان الوزير محمد حيدر كان في السابق معاونا للشيخ نعيم قاسم في الملفين الحكومي والصحي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-02-10
04:42 | 2025-02-10
04:33 | 2025-02-10
04:31 | 2025-02-10
04:29 | 2025-02-10
04:15 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24