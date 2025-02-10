الجيش يستكمل انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل

يستكمل الجيش اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.

ويأتي ذلك بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. (الوكالة الوطنية)