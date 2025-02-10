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لبنان

الجيش يستكمل انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل

Lebanon 24
10-02-2025 | 19:37
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يستكمل الجيش اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.
 
ويأتي ذلك بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. (الوكالة الوطنية)
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