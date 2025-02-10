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لبنان

"لتعزيز الموقف".. "التقدمي الإشتراكي" استنكر الدعوة لإقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:50
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 استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية"، واعتبر أن "نتنياهو يحاول في هذه المرحلة تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي عبر أفكار وخطط صهيونية قديمة تبدأ بالاستيطان والقتل والتدمير ولا تنتهي بتهجير الفلسطينيين إلى الخارج".
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وقال: "هذا الأمر ليس جديداً إنما اليوم تتمثل خطورته بالتكامل مع المشاريع والخطط التي ترسمها الإدارة الأميركية التي أخذت تتعاطى مع الشعب الفلسطيني وحقوقه بطريقة ارتجالية تفتقد إلى المرتكزات والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وإلى القانون الدولي ومنظومة الحقوق التي تلاحق مؤسساتها نتنياهو على جرائمه وارتكاباته بحق الفلسطينيين".

وندد "بالحملة العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومحاولة هدم ومحو المخيمات الفلسطينية التي تشهد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وذلك بهدف تصفية قضية اللاجئين، ويتزامن ذلك مع تنسيق إسرائيلي أميركي لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".

ودعا إلى "تعزيز الموقف العربي والدولي الذي يتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية التي تكرست عبر القرارات الأممية، والأهم عبر نضال الفلسطينيين من أجل إستعادة أرضهم وحقوقهم كاملة". (الوكالة الوطنية)
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