متعاقدو الاساسي: نتطلع إلى التعاون المثمر لتحصيل الحقوق

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توجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بالشكر الى وزير التربية السابق عباس الحلبي على "الجهود الكبيرة التي بذلتموها لدعم حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، وخاصة في ما يتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل منحهم جزءاً من حقوقهم، وعلى رأسها بدل النقل وإنتاجية خلال العام الدراسي وفصل الصيف".أضافت في بيان: "إن التسهيلات التي قدمتموها تسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الأساتذة وتساهم في تعزيز العملية التعليمية في مدارسنا".كما هنأت اللجنة الوزيرة الدكتورة ريما كرامي لمناسبة استلامها حقيبة وزارة التربية، وقالت "نتطلع إلى التعاون المثمر مع معاليكم لتحقيق الأهداف المشتركة في تحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين، وخاصة في ما يتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين، ورفع الظلم عن الزملاء الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي، ورفع مستوى المدرسة الرسمية، لما فيه خير مستقبل التعليم في وطننا".