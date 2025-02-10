Advertisement

لبنان

متعاقدو الاساسي: نتطلع إلى التعاون المثمر لتحصيل الحقوق

Lebanon 24
10-02-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1318378-638747981589510155.jpg
Doc-P-1318378-638747981589510155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بالشكر الى وزير التربية السابق عباس الحلبي على "الجهود الكبيرة التي بذلتموها لدعم حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، وخاصة في ما يتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل منحهم جزءاً من حقوقهم، وعلى رأسها بدل النقل وإنتاجية خلال العام الدراسي وفصل الصيف".
Advertisement

أضافت في بيان: "إن التسهيلات التي قدمتموها تسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الأساتذة وتساهم في تعزيز العملية التعليمية في مدارسنا".

كما هنأت اللجنة الوزيرة الدكتورة ريما كرامي لمناسبة استلامها حقيبة وزارة التربية، وقالت "نتطلع إلى التعاون المثمر مع معاليكم لتحقيق الأهداف المشتركة في تحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين، وخاصة في ما يتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين، ورفع الظلم عن الزملاء الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي، ورفع مستوى المدرسة الرسمية، لما فيه خير مستقبل التعليم في وطننا".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2025-02-10
10:39 | 2025-02-10
10:37 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
09:54 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24