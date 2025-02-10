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لبنان

دورة تدريبية متخصصة لموظّفي وزارة الصناعة

Lebanon 24
10-02-2025 | 08:45
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 نظمت دورة تدريبية متخصصة عن تنفيذ منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في وزارة الصناعة- المفاهيم والتطبيقات العملية، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية الدنماركية. وشارك المديرة العامة للوزارة المهندسة شانتال عقل ورؤساء المصالح والدوائر والمهندسون والموظّفون وعدد من الخبراء.
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 وقالت عقل: "تعتمد وزارة الصناعة على الأطر التنظيمية التي تضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة. الحوكمة الفعالة تعني أن القرارات والإجراءات تُتخذ وفقًا لمعايير واضحة، وأن الأداء يتم تقييمه بشكل دوري. ومع التحول الرقمي، ستتعزز هذه المبادئ عبر تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وضمان متابعة دقيقة لكل الخطوات".

أضافت: "في عصرنا الرقمي، لا يمكن إنكار الدور الحيوي للتكنولوجيا في مكافحة الفساد. من خلال رقمنة الخدمات، مثل التراخيص، والمراقبة، والإجراءات المالية، نُقلص فرص الاستغلال والتلاعب. فالمنصات الرقمية تضمن الشفافية من خلال السماح للصناعيين والمستثمرين وحتى المواطنين بمتابعة الإجراءات والتقارير في الوقت الفعلي. هذا يعزز الثقة بين المؤسسات الصناعية والمواطنين ويضع أساسًا لتعاون أكثر فعالية. ندرك تمامًا التحديات التي تعترضنا، بما في علينا وضع معايير واضحة، وتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد" .
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